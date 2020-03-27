В Узбекистане запретили находиться на улице группой более трех человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане запретили находиться на улице группой более трех человек, за исключением членов одной семьи. Об этом 27 марта сообщила Специальная республиканская комиссия по противодействию распространения коронавируса.

Специальная Республиканская комиссия по подготовке программы мер по предупреждению распространения коронавируса в стране в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предупреждения распространения коронавируса приняла ряд дополнительных решений.

Так, с 27 марта с 10:00 прекращается межобластное движение всех видов транспорта. Помимо этого, временно ограничивается транспортное сообщение внутри городов и районов областей. Данное ограничение не распространяется на передвижение транспортных средств, предназначенных для грузовых перевозок.

В целях охраны здоровья жителей республики предписывается не выходить на улицу без крайней необходимости, жители могут покинуть дома только для того, чтобы купить продукты или лекарства. Данное ограничение не касается сотрудников государственных и общественных организаций, выполняющих свои обязанности.

Все, кто выходит на улицу обязаны носить защитные средства – маски. Нарушение этого правила наказывается в соответствии с законом штрафом (пятикратный размер базовой расчётной величины) в размере 1 115 000 сумов (117 долларов США).

Кроме того, с учетом эпидемиологической обстановки в общественных местах вводится строгое соблюдение социальной дистанции между людьми в два метра. В общественных местах ограничивается одновременное присутствие более трех человек, за исключением членов одной семьи.

По отношению к субъектам предпринимательства, не соблюдающим требование по приостановке деятельности развлекательных заведений, а также ресторанов, кафе, чайхан (за исключением служб доставки еды) и других подобных объектов, начато применение соответствующих жёстких мер наказания, отметили в комиссии.