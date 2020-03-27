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  27 марта 2020
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США обвинили президента Мадуро в наркотерроризме и предложили $15 млн за помощь в его поимке

CentralAsia (CA) -  США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в контрабанде наркотиков. Министерство юстиции США предъявило обвинения и другим высокопоставленным чиновникам страны, в числе которых председатель верховного суда и министр обороны, сообщает BBC.

Как сообщил министр юстиции Уильям Барр, американские власти предложили 15 млн долларов за информацию, которая поможет в аресте Мадуро.

Президента Венесуэлы неоднократно обвиняли в коррумпированности и жестокости его режима, сам Мадуро отвергал обвинения.

Вашингтон поддерживает лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо, который в прошлом году объявил себя исполняющим обязанности президента.

В январе США ввели санкции против государственной нефтяной корпорации Венесуэлы PDVSA, запретив американским компаниям закупать у нее нефть.

Что привело к кризису в Венесуэле?

Мадуро с небольшим преимуществом победил на президентских выборах в апреле 2013 года после смерти своего предшественника Уго Чавеса.

В мае 2018 года он был переизбран на второй строк, хотя международные наблюдатели заявили, что выборы прошли с нарушениями.

Венесуэла испытала сильнейший экономический кризис. В прошлом году инфляция составила 800 тыс. процентов, 4,8 млн человек покинули страну.

Лидер оппозиции Гуайдо обвинил Мадуро в неспособности исполнять обязанности президента. Его поддержали многие соотечественники, а также лидеры США и ЕС.

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