В Казахстане выписали второго переболевшего коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - В Алматы 27 марта из городской инфекционной больницы выписан еще один пациент, второй по счету, у которого был подтвержден коронавирус, передает zakon.kz.

Это мужчина, прибывший в Алматы в ночь на 13 марта чартерным рейсом Берлин — Минск — Алматы.

По данным акимиата города, пациент получил полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии. Заболевание протекало в легкой форме. Осложнений на период лечения не было. Сейчас он выписан на 14-дневный карантин на дому под наблюдением медицинских сотрудников поликлиники.

Завтра, после подтверждения контрольного анализа планируется выписка еще одной пациентки. Это 12-летняя девочка, которая проходит лечение в Городской детской инфекционной больнице.

Первую выздоровевшую пациентку выписали 26 марта.

