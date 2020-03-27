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  27 марта 2020
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В Казахстане выписали второго переболевшего коронавирусом
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Алматы 27 марта из городской инфекционной больницы выписан еще один пациент, второй по счету, у которого был подтвержден коронавирус, передает zakon.kz.

Это мужчина, прибывший в Алматы в ночь на 13 марта чартерным рейсом Берлин — Минск — Алматы.

По данным акимиата города, пациент получил полный курс противовирусного лечения и симптоматической терапии. Заболевание протекало в легкой форме. Осложнений на период лечения не было. Сейчас он выписан на 14-дневный карантин на дому под наблюдением медицинских сотрудников поликлиники.

Завтра, после подтверждения контрольного анализа планируется выписка еще одной пациентки. Это 12-летняя девочка, которая проходит лечение в Городской детской инфекционной больнице.

Первую выздоровевшую пациентку выписали 26 марта.

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