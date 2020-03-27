В Мангистауской области зарегистрирован первый зараженный коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 18:35 в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило министерство здравоохранения Казахстана.

Новый случай подтвержден в Мангистауской области.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 126 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 60 случаев, Алматы – 48 случаев, Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Шымкент - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай.