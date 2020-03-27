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  27 марта 2020
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Коронавирус: В Нью-Йорке на улице установили импровизированный морг (фото)

CentralAsia (CA) -  В Нью-Йорке на улице возле больницы Bellevue установили импровизированный морг, передает New York Daily News.

Гигантские палатки и большие рефрижераторы были установлены для размещения трупов на случай, если из-за коронавируса городские морги не смогут справиться с ударом пандемии.

палатки

По словам пресс-секретаря городского медицинского эксперта Аджы Уорси-Дэвис, обычно городские морги могут обрабатывать от 800 до 900 тел одновременно. «Мы будем использовать их для расширения по мере необходимости», - сказала она.

морг

Сегодня США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, обогнав Китай.

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