Коронавирус: В Нью-Йорке на улице установили импровизированный морг (фото)

CentralAsia (CA) - В Нью-Йорке на улице возле больницы Bellevue установили импровизированный морг, передает New York Daily News.

Гигантские палатки и большие рефрижераторы были установлены для размещения трупов на случай, если из-за коронавируса городские морги не смогут справиться с ударом пандемии.

По словам пресс-секретаря городского медицинского эксперта Аджы Уорси-Дэвис, обычно городские морги могут обрабатывать от 800 до 900 тел одновременно. «Мы будем использовать их для расширения по мере необходимости», - сказала она.

Сегодня США вышли на первое место в мире по подтвержденным случаям коронавируса, обогнав Китай.