В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 135 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19:05 в Казахстане в городе Нур-Султан зарегистрированы еще 9 новых случаев, сообщает Минздрав Казахстана.

В стране подтверждено 135 случаев регистрации коронавирусной инфекции.

Из них:

В Нур-Султане – 69 случаев;



Алматы – 48 случаев;

Караганда - 4 случая;

Шымкент - 2 случая;

Акмолинская область - 1 случай;

Алматинская область - 1 случай;

Актюбинская область - 1 случай;

Атырауская область - 3 случая;

Жамбылская область - 3 случая;

Северо-Казахстанская область - 1 случай;

Павлодарская область - 1 случай;

Мангистауская область - 1 случай.