В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 135 человек
CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19:05 в Казахстане в городе Нур-Султан зарегистрированы еще 9 новых случаев, сообщает Минздрав Казахстана.
В стране подтверждено 135 случаев регистрации коронавирусной инфекции.
Из них:
В Нур-Султане – 69 случаев;
Алматы – 48 случаев;
Караганда - 4 случая;
Шымкент - 2 случая;
Акмолинская область - 1 случай;
Алматинская область - 1 случай;
Актюбинская область - 1 случай;
Атырауская область - 3 случая;
Жамбылская область - 3 случая;
Северо-Казахстанская область - 1 случай;
Павлодарская область - 1 случай;
Мангистауская область - 1 случай.