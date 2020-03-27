В какие страны еще не проник коронавирус? (карта)

CentralAsia (CA) - Согласно онлайн-карте американского университета Джонса Хопкинса, случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 176 странах мира.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражены 552,6 тыс. человек, умерло — 25 тыс. человек, выздоровело — 128,7 тыс.

На первом месте по числу зараженных стоит США, затем Китай и Италия.

На ряду с этим на планете есть ряд стран и островов, куда еще не проник вирус. Коронавирус еще не обнаружили в 21 стране и на 16 островах. Среди них:

- Западная Сахара;

- Ботсвана;

- Малави;

- Зимбабве;

- Свазиленд;

- Бурунди;

- Южный Судан;

- Сьерра-Леоне;

- Таджикистан;

- Туркменистан;

- Йемен;

- Северная Корея.

Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa

Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa

Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa

Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa