В какие страны еще не проник коронавирус? (карта)
- Азия и мир, общество
- 19:51, 27 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Согласно онлайн-карте американского университета Джонса Хопкинса, случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в 176 странах мира.
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражены 552,6 тыс. человек, умерло — 25 тыс. человек, выздоровело — 128,7 тыс.На первом месте по числу зараженных стоит США, затем Китай и Италия.
На ряду с этим на планете есть ряд стран и островов, куда еще не проник вирус. Коронавирус еще не обнаружили в 21 стране и на 16 островах. Среди них:
- Западная Сахара;
- Ботсвана;
- Малави;
- Зимбабве;
- Свазиленд;
- Бурунди;
- Южный Судан;
- Сьерра-Леоне;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Йемен;
- Северная Корея.
Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa
Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa
Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa
Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa
Коронавирус распространился в 175 странах и регионах мира по данным онлайн карты американского Университета Джонса Хопкинса.Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200327/v-kakih-stranah-etshe-net-koronavirusa