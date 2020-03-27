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  27 марта 2020
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В Алматы коронавирусом заразились еще два человека

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20:05 в Казахстане зарегистрированы еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы, сообщает Минздрав Казахастана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 137 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 69 случаев, Алматы – 50 случаев, Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 3 случая, Шымкент - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Акмолинской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай.

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