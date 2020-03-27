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  27 марта 2020
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Министр здравоохранения Британии заразился коронавирусом

CentralAsia (CA) -  Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом, сообщает РИА новости.

«По врачебному совету я сдал анализ на коронавирус. Анализ позитивный. К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни», - написал глава в Twitter.

Ранее стало известно, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

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