Министр здравоохранения Британии заразился коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 20:33, 27 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заразился коронавирусом, сообщает РИА новости.
«По врачебному совету я сдал анализ на коронавирус. Анализ позитивный. К счастью, симптомы незначительные, я работаю из дома и самоизолируюсь. Жизненно важно, чтобы мы следовали рекомендациям Национальной службы здравоохранения и спасали жизни», - написал глава в Twitter.
Ранее стало известно, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.