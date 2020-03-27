Президент Трамп прокомментировал первое место США по зараженным коронавирусом

CentralAsia (CA) - Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом.

Как пишет ТАСС, на брифинге в Белом доме Трамп выразил мнение о том, что выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Президента попросили прокомментировать данные о том, что США обогнали Китай по числу заразившихся. «Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей», - сказал он.

«Я уверен, что невозможно сказать, кого в Китае тестируют, а кого не тестируют. Я думаю, что это довольно сложно», - убежден Трамп. «Никто не знает, какие цифры в Китае», - считает он.

Трамп также дал понять, что в вопросе смягчения введенных из-за распространения коронавируса ограничительных мер будет ориентироваться по ситуации.

«Думаю, мы начнем это обсуждать, - сказал Трамп, отвечая на вопрос, когда будет смягчен ряд ограничительных мер и в отношении каких сфер. - Нам придется открыть [экономику], люди не хотят закрытий. Я говорил раз за разом, что хочу сначала получить [данные о ситуации]».

Согласно опубликованным ранее оценкам Университета Джонса Хопкинса, США опередили другие страны по числу зафиксированных случаев заражения новым коронавирусом. По информации организации, которая проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США выявили 82 404 случая инфицирования, умерли 1178 человек.

В США больше всего случаев заражения зафиксировали в штатах Нью-Йорк (37 802), Нью-Джерси (6876) и Калифорния (3802).