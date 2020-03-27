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  27 марта 2020
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В Узбекистане идет набор медиков, которые будут лечить больных коронавирусом

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане создали специальный Телеграм-канал, где идёт набор сотрудников медперсонала, которые будут работать в больницах с пациентами с COVID-2019.

Как отмечается в сообщении Национальной палаты COVID-19, медиков просят составить список, кто согласен работать очно, посещать пациентов с COVID-19 на дому, а также работать на передовой в медицинском учреждении.

В сообщении отмечается о том, что работники, привлеченные к противодействию распространению коронавируса, могут рассчитывать на материальную поддержку, согласно недавнему постановлению президента Ш.Мирзиёева.

Так, персоналу, контактирующему с зараженными коронавирусной инфекцией на объектах размещения больных и в лабораториях, во время карантина за каждые 14 дней работы будут выплачивать: врачебному персоналу, врачам-лаборантам – 25 млн сумов (2600 долларов США), медсестрам и лаборантам – 15 миллионов сумов (1500 долларов США), санитарным работникам – 10 миллионов сумов (более 1000 долларов США), иным работникам – 5 миллионов сумов (520 долларов США).

Как сообщалось ранее, Ш.Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания 26 марта заявил, что те медики, которые заразятся на работе и не смогут восстановить здоровье, получат компенсацию в размере 100 млн сум (10,4 тыс долларов США).

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