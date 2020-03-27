В Узбекистане число заражённых коронавирусом увеличилось на 5 и составляет 88 человек
- Узбекистан, общество
- 21:08, 27 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 27 марта число людей, зараженных коронавирусной инфекцией, увеличилось на 5 и составляет 88 человек, сообщил Минздрав РУз.
Два случая заражения были зарегистрированы в Ферганской области, два — в Хорезмской области и один — в городе Ташкенте.
В Узбекистане зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 26 марта 72-летняя женщина из Намангана, поступившая в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция, скончалась от инфаркта.