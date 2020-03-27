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  27 марта 2020
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В Узбекистане число заражённых коронавирусом увеличилось на 5 и составляет 88 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане на 27 марта число людей, зараженных коронавирусной инфекцией, увеличилось на 5 и составляет 88 человек, сообщил Минздрав РУз.

Два случая заражения были зарегистрированы в Ферганской области, два — в Хорезмской области и один — в городе Ташкенте.

В Узбекистане зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 26 марта 72-летняя женщина из Намангана, поступившая в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция, скончалась от инфаркта.

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