В Узбекистане число заражённых коронавирусом увеличилось на 5 и составляет 88 человек

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 27 марта число людей, зараженных коронавирусной инфекцией, увеличилось на 5 и составляет 88 человек, сообщил Минздрав РУз.



Два случая заражения были зарегистрированы в Ферганской области, два — в Хорезмской области и один — в городе Ташкенте.

В Узбекистане зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса. 26 марта 72-летняя женщина из Намангана, поступившая в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция, скончалась от инфаркта.