Президенты Узбекистана и Кыргызстана обсудили по телефону эпидемиологическую ситуацию в регионе

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 27 марта, состоялся телефонный разговор президента Узбекистанв Шавката Мирзиёева с главой Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Как сообщила пресс-служба президента РУз, лидеры Узбекистана и Кыргызстана рассмотрели текущую эпидемиологическую ситуацию в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Подчеркнута важность продолжения тесной координации и взаимной поддержки в целях эффективной борьбы с этой пандемией, а также недопущения негативного воздействия последствий ее распространения на двусторонние торгово-экономические связи.

Президенты также рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения узбекско-кыргызских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества, международной и региональной повестки.

Напомним, что в Узбекистане число случаев коронавируса на 27 марта составляет 88 человек. В Кыргызстане эта цифра составляет - 58 человек. 6 пациентов находятся в реанимации.