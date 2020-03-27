Коронавирус: в Иране около 300 человек умерли от отравления метиловым спиртом

CentralAsia (KZ) - В Иране 300 человек и более умерли от отравления метиловым спиртом. Как передает Associated Press из Тегерана, люди пьют токсичный метиловый спирт, ошибочно полагая, что он поможет против коронавируса.

«Стоя над неподвижным телом интубированного 5-летнего мальчика, одетого только в пластиковый подгузник, иранский медработник в костюме с маской и маске просил у населения только одно: прекратите употреблять спиртное якобы помогающего против коронавируса.

Мальчик ослеп после того, как родители дали ему токсичный метанол из-за ошибочного убеждения, что он защищает от вируса. Он всего лишь один из сотен жертв эпидемии, которая охватила Иран», - сообщает Associated Press.

Иранские СМИ сообщают, что около 300 человек погибли и более 1000 человек отравились, когда употребляли метиловый спирт. Информация о фейковых свойствах метанола распространяются по всем социальным сетям в Иране. В этой стране у населения выработалось подозрение после того, как правительство скрывало масштабы эпидемии.



«Вирус распространяется, и люди просто умирают, и я думаю, что они еще меньше осознают тот факт, что вокруг существуют другие опасности», - сказал доктор Кнут Эрик Ховда, клинический токсиколог из Осло, который изучает отравление метанолом. Он боится, что эпидемия в стране может быть даже хуже, чем сообщалось. «Когда они продолжат пить, больше людей отравятся».