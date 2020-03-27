В Бельгии кошка заразилась коронавирусом от хозяина

CentralAsia (KZ) - Бельгийское правительство посоветовало людям мыть руки перед тем, как прикасаться к своим питомцам после того, как у кошки был поставлен диагноз заражения коронавирусом от ее владельца. Возможно, это первый подобный случай в мире. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе ежедневной пресс-конференции ученых, работающих с федеральным правительством, вирусолог Стивен Ван Гухт сказал, что инфекция оказалась единичным случаем и что здоровье животного в настоящее время улучшается.

«Через неделю после того, как у владельца появились симптомы, у животного также появились симптомы. Это была диарея, рвота и затрудненное дыхание. Исследователи обнаружили вирус в кошачьем кале», - сказал вирусолог.

Ранее сообщалось, что две собаки были заражены в Гонконге, но ни у одного из этих животных не было симптомов.

«Нет никаких признаков того, что это распространено. Также важно отметить, что это был переход от человека к животному, а не от животного к человеку. Вирус обычно не передается от животного к человеку. Поэтому мы считаем риск для людей небольшим», - добавил Стивен Ван Гух.

Федеральное агентство по пищевым продуктам Бельгии вынесло ряд рекомендаций по защите домашних животных.

Если владелец заражается коронавирусом, его просят держать животное внутри и свести к минимуму контакт между владельцем и животным.

Национальный совет по защите животных (CNPA) заявил, что это не должно стать причиной тревоги. «Животные не являются переносчиками эпидемии, поэтому нет причин отказываться от своего животного», - говорится в заявлении организации.