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  27 марта 2020
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Глава Валютного фонда заявила о начале мирового спада

CentralAsia (CA) -  

Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_main
Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_mainГлав

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум, не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного Валютного фонда Кристалина Герогиева, сообщает российский медихолдинг РБК.

«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», - сказала она в ходе брифинга, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавируса.

Особую угрозу глава видит в возможности возникновения волны банкротства и сокращение рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

В связи с этим глава призвала все страны «агрессивно» противодействовать распространению болезни и оказывать поддержку экономике, чтобы сократить срок глобальной рецессии и не допустить слишком глубокого падения.

По ее словам, в МВФ зафиксировали небывалый всплеск запросов на предоставление в экстренном порядке финансирования, такие запросы уже подали около 80 стран, хотя до сих пор МВФ никогда не рассматривал больше нескольких запросов в одно и то же время.

«Мы видим широкий спектр проблем, возникающих на развивающихся рынках: распространение вируса, остановка экономики, отток капитала и — для экспортеров сырья — ценовой шок», - отметила она.

По ее словам, многие из стран с формирующимся рынком столкнулись с проблемами из-за сокращения поступлений валюты, который обеспечивал приток туристов, а также экспорт некоторых товаров. Совокупную потребность развивающихся рынков в финансировании глава МВФ оценила в $2,5 трлн. За счет собственных ресурсов обеспечить ее эти страны не смогут, предупредила Георгиева.

«Мы видим широкий спектр проблем, возникающих на развивающихся рынках: распространение вируса, остановка экономики, отток капитала и — для экспортеров сырья — ценовой шок», — отметила Георгиева. По ее словам, многие из стран с формирующимся рынком столкнулись с проблемами из-за сокращения поступлений валюты, которые обеспечивал приток туристов, а также экспорт некоторых товаров. Совокупную потребность развивающихся рынков в финансировании глава МВФ оценила в $2,5 трлн. За счет собственных ресурсов обеспечить ее эти страны не смогут, предупредила Георгиева.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_main
Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум, не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», — сказала глава МВФ в ходе брифинга, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Особую угрозу Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_main
Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум, не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», — сказала глава МВФ в ходе брифинга, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Особую угрозу Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_main
Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум, не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», — сказала глава МВФ в ходе брифинга, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавирусной инфекции COVID-19.

Особую угрозу Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_main
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