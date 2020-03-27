Глава Валютного фонда заявила о начале мирового спада

CentralAsia (CA) -





Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_main Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_mainГлав Глава МВФ заявила о начале мировой рецессииПодробнее на РБК:https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_main

Глобальная экономика погрузилась в рецессию, как минимум, не меньшую, чем в 2009 году, заявила директор-распорядитель Международного Валютного фонда Кристалина Герогиева, сообщает российский медихолдинг РБК.

«Спад на 2020 год ожидается довольно глубоким», - сказала она в ходе брифинга, предупредив, что восстановление в 2021 году может начаться лишь в том случае, если удастся сдержать распространение коронавируса.

Особую угрозу глава видит в возможности возникновения волны банкротства и сокращение рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

В связи с этим глава призвала все страны «агрессивно» противодействовать распространению болезни и оказывать поддержку экономике, чтобы сократить срок глобальной рецессии и не допустить слишком глубокого падения.

По ее словам, в МВФ зафиксировали небывалый всплеск запросов на предоставление в экстренном порядке финансирования, такие запросы уже подали около 80 стран, хотя до сих пор МВФ никогда не рассматривал больше нескольких запросов в одно и то же время.

«Мы видим широкий спектр проблем, возникающих на развивающихся рынках: распространение вируса, остановка экономики, отток капитала и — для экспортеров сырья — ценовой шок», - отметила она.

По ее словам, многие из стран с формирующимся рынком столкнулись с проблемами из-за сокращения поступлений валюты, который обеспечивал приток туристов, а также экспорт некоторых товаров. Совокупную потребность развивающихся рынков в финансировании глава МВФ оценила в $2,5 трлн. За счет собственных ресурсов обеспечить ее эти страны не смогут, предупредила Георгиева.

«Мы видим широкий спектр проблем, возникающих на развивающихся рынках: распространение вируса, остановка экономики, отток капитала и — для экспортеров сырья — ценовой шок», — отметила Георгиева. По ее словам, многие из стран с формирующимся рынком столкнулись с проблемами из-за сокращения поступлений валюты, которые обеспечивал приток туристов, а также экспорт некоторых товаров. Совокупную потребность развивающихся рынков в финансировании глава МВФ оценила в $2,5 трлн. За счет собственных ресурсов обеспечить ее эти страны не смогут, предупредила Георгиева.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/27/03/2020/5e7e1a789a7947ee95b71e9f?from=from_main