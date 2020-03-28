Правительство ОАЭ передало Узбекистану 8 тонн гумомощи для защиты от коронавируса

CentralAsia (UZ) - Младший зять президента Узбекистана, председатель Федерации триатлона Узбекистана Отабек Умаров на своей странице в Telegram поблагодарил правительство Объединённых Арабских Эмиратов за оказанную помощь.

«Выражаю искреннюю признательность Правительству ОАЭ за братскую помощь народу Узбекистана в борьбе с пандемией! Сегодня в ташкентский аэропорт спецбортом прибыли более 8 тонн гуманитарного груза. Медицинские маски, перчатки, защитные костюмы и многое другое помогут нам сдержать натиск COVID-19. Мы рады знать, что не одиноки в этой борьбе, и особенно ценим поддержку от тех, кто тоже находится на передовой войны с коронавирусом. Низкий поклон вам, пусть молитвы моих соотечественников берегут вас и ваших близких в этот час испытаний!», — написал Отабек Умаров.

На 27 марта в Узбекистане выявлено 88 случаев коронавируса.

Напомним, что младший зять президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Отабек Умаров в феврале текущего года был избран руководителем вновь созданной Центральноазиатской конфедерации MMA (смешанных боевых искусств), головной офис которой, как предполагается, будет располагаться в Ташкенте. Центральноазиатская Конфедерация ММА объединяет национальные федерации смешанных боевых единоборств ММА пяти стран — Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Умаров в ноябре прошлого года возглавил созданную ранее в том же месяце Федерацию ММА Узбекистана. Он является заместителем руководителя службы безопасности президента Шавката Мирзияева и выступает в качестве неофициального посла на мероприятиях с участием иностранных высокопоставленных лиц.