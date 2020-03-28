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  28 марта 2020
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Новый мясокомбинат готов к эксплуатации в Завханском аймаке Монголии

CentralAsia (MNG) -  

В сомоне Тосонцэнгэл аймака Завхан откроется мясокомбинат . Завод будет забивать 500 голов мелкого рогатого скота и 150-200 голов крупного рогатого скота. На выходе будут туши, полутуши и субпродукты.

Теперь здание фабрики готово, так как было заключено соглашение с ООО «Bayan New Food Century».
Проект реализуется с целью аймак Завхан стать производителем аймака из потребительского аймака. Это не только улучшит средства к существованию скотоводов, но и обеспечит работу от 30 до 50 человек на полный или неполный рабочий день. По сообщению администрация сомона Тосонцэнгэл планирует экспортировать мясо в долгосрочной перспективе.

Кстати, благодаря проекту, реализуемому World Vision Mongolia в сомоне Тоёонцэнгэл, два сельскохозяйственных (фруктово-ягодных) кооператива и три швейных кооператива были обеспечены необходимым оборудованием, что обеспечило стабильные рабочие места для 30 членов из пяти кооперативов.
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