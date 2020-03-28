Новый мясокомбинат готов к эксплуатации в Завханском аймаке Монголии

CentralAsia (MNG) -

В сомоне Тосонцэнгэл аймака Завхан откроется мясокомбинат . Завод будет забивать 500 голов мелкого рогатого скота и 150-200 голов крупного рогатого скота. На выходе будут туши, полутуши и субпродукты.

В сомоне Тосонцэнгэл аймака Завхан откроется мясокомбинат . Завод будет забивать 500 голов мелкого рогатого скота и 150-200 голов крупного рогатого скота. На выходе будут туши, полутуши и субпродукты.

Теперь здание фабрики готово, так как было заключено соглашение с ООО «Bayan New Food Century».

Теперь здание фабрики готово, так как было заключено соглашение с ООО «Bayan New Food Century».