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  28 марта 2020
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В Монголии зарегистрирован 12-й случай заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  

В Улан-Баторе подтвержден еще один новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Министерства здравоохранения Монголии.

28 марта на пресс-брифинге директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д. Нямхуу сообщил, что у одного из пассажиров, который находился на борту последнего эвакуационного рейса из Стамбула, выявили новый случай заражения коронавирусом.
И того в Монголии 12 зараженных коронавирусом, все случаи завозные.
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