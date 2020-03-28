В Монголии зарегистрирован 12-й случай заражения коронавирусом

CentralAsia (MNG) -

В Улан-Баторе подтвержден еще один новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Министерства здравоохранения Монголии.

В Улан-Баторе подтвержден еще один новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Министерства здравоохранения Монголии.

28 марта на пресс-брифинге директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д. Нямхуу сообщил, что у одного из пассажиров, который находился на борту последнего эвакуационного рейса из Стамбула, выявили новый случай заражения коронавирусом.

И того в Монголии 12 зараженных коронавирусом, все случаи завозные.