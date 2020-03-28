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  28 марта 2020
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В Казахстане зарегистрировали еще 41 случай заражения коронавирусом. Всего 191 зараженных

CentralAsia (KZ) -  Зарегистрирован еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане

В столице - 32 случая, г. Алматы -2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Акмолинской области - 2 случая, Алматинской области - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай, Атырауской области -1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждены 191 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 107 случаев, г. Алматы – 57 случаев, г.Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 4 случая, Акмолинской области - 5 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 2 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординская области - 1 случай.

В стране введено чрезвычайное положение.

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