ЦИК Таджикистана назвал 25 членов верхней палаты парламента нового созыва по итогам выборов

- Таджикистан, политика
- 10:23, 28 марта 2020
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CentralAsia (TJ) - Выборы нового созыва Маджлиси милли (верхняя палата парламента) Таджикистана прошли 7 марта в Душанбе. Центральная комиссия по выборам и референдумам страны признала выборы состоявшимися, передает Avesta.
Выборы нового созыва членов Маджлиси милли были назначены президентом Республики Таджикистан на 27 марта 2020 года. Накануне, в первой половине дня выборы проходили в многомандатных избирательных округах в областях, городе Душанбе, городах и районах республиканского подчинения.
На прошедшем накануне заседании ЦИК было отмечено, что в пяти многомандатных избирательных округах с участием 2163-х народных депутатов областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения выборы нового созыва членов Маджлиси милли были признаны состоявшимися.
На заседании члены ЦКВР приняли соответствующее решение по итогам выборов членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, регистрации и утверждения избранных членов.
Таким образом, в результате утверждения протоколов пяти многомандатных избирательных округов были избраны следующие члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан:
По многомандатному избирательному округу в Горно-Бадахшанской автономной области №1:
Файзов Ёдгор Доёрович — председатель Горно-Бадахшанской автономной области;
Абдурахмонзода Саидбурхон Саидрахмон — председатель Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области;
Додхудо Фаррух Муборакшо — председатель Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области;
Мирзозода Муса Одинамухамад — председатель Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области;
Конунзода Шодигул Худобахш — директор Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области».
По многомандатному избирательному округу в Согдийской области №2:
Раджаббой Ахмадзода — председатель Согдийской области;
Набизода Мадина Рахмат — директор Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных детей в городе Бустон»;
Хакимзода Карима Мукимовна — главврач больницы №1 сельского джамоата Ворух города Исфара;
Муминова Фируза Исроиловна — заведующая отделом по делам женщин и семьи Исполнительного органа государственной власти города Истаравшан;
Шукурзода Мурод Джура — председатель Исполнительного комитета Народной Демократической Партии Таджикистана в городе Пенджикент.
По многомандатному избирательному округу в Хатлонской области №3:
Хакимзода Курбон — председатель Хатлонской области;
Одилзода Дилбар Рахим — директор Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных детей в городе Куляб»;
Одиназода Бозорали Неъмат — председатель района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области;
Шохиён Зарифхуджа Факер — исполняющий обязанности председателя Пянджского района Хатлонской области;
Шоиддинов Файзиддин Таваккалович — директор Нурекской ГЭС имени Т. Ульджабаева.
По многомандатному избирательному округу в городе Душанбе № 4:
Рустами Эмомали — Председатель города Душанбе;
Рахмон Дилшод Сафарбек — декан юридического факультета Таджикского национального университета;
Гулзода Махмадшох Курбонали — ректор Таджикского государственного медицинского университета;
Амонзода Илхом Темур — ректор Таджикского технологического университета;
Одилбекова Лола Киёбековна — заведующая отделом образования района Исмоили Сомони города Душанбе.
По многомандатному избирательному округу в городах и районах республиканского подчинения №5:
Ходжазода Фарзона Хамдам — заместитель председателя города Вахдат;
Акрамзода Рустам — председатель района Рудаки;
Джумазода Шарифджон — председатель города Гиссар;
Вализода Абдукодир Исуф — председатель города Турсунзаде;
Мукими Рахимджон Набизода — председатель Раштского района.
Напомним, Маджлиси Милли Таджикистана состоит из 33 членов, 25 из которых избираются косвенным голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов страны, 8 членов верхней палаты парламента назначаются президентом.
Срок полномочий членов Маджлиси милли составляет 5 лет, деятельность Маджлиси милли является созывной.