ЦИК Таджикистана назвал 25 членов верхней палаты парламента нового созыва по итогам выборов

CentralAsia (TJ) - Выборы нового созыва Маджлиси милли (верхняя палата парламента) Таджикистана прошли 7 марта в Душанбе. Центральная комиссия по выборам и референдумам страны признала выборы состоявшимися, передает Avesta.

Выборы нового созыва членов Маджлиси милли были назначены президентом Республики Таджикистан на 27 марта 2020 года. Накануне, в первой половине дня выборы проходили в многомандатных избирательных округах в областях, городе Душанбе, городах и районах республиканского подчинения.

На прошедшем накануне заседании ЦИК было отмечено, что в пяти многомандатных избирательных округах с участием 2163-х народных депутатов областей, города Душанбе, городов и районов республиканского подчинения выборы нового созыва членов Маджлиси милли были признаны состоявшимися.

На заседании члены ЦКВР приняли соответствующее решение по итогам выборов членов Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, регистрации и утверждения избранных членов.

Таким образом, в результате утверждения протоколов пяти многомандатных избирательных округов были избраны следующие члены Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан:

По многомандатному избирательному округу в Горно-Бадахшанской автономной области №1:

Файзов Ёдгор Доёрович — председатель Горно-Бадахшанской автономной области;

Абдурахмонзода Саидбурхон Саидрахмон — председатель Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области;

Додхудо Фаррух Муборакшо — председатель Рушанского района Горно-Бадахшанской автономной области;

Мирзозода Муса Одинамухамад — председатель Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области;

Конунзода Шодигул Худобахш — директор Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных учащихся в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области».

По многомандатному избирательному округу в Согдийской области №2:

Раджаббой Ахмадзода — председатель Согдийской области;

Набизода Мадина Рахмат — директор Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных детей в городе Бустон»;

Хакимзода Карима Мукимовна — главврач больницы №1 сельского джамоата Ворух города Исфара;

Муминова Фируза Исроиловна — заведующая отделом по делам женщин и семьи Исполнительного органа государственной власти города Истаравшан;

Шукурзода Мурод Джура — председатель Исполнительного комитета Народной Демократической Партии Таджикистана в городе Пенджикент.

По многомандатному избирательному округу в Хатлонской области №3:

Хакимзода Курбон — председатель Хатлонской области;

Одилзода Дилбар Рахим — директор Государственного образовательного учреждения «Президентская школа для одаренных детей в городе Куляб»;

Одиназода Бозорали Неъмат — председатель района Мир Сайид Алии Хамадони Хатлонской области;

Шохиён Зарифхуджа Факер — исполняющий обязанности председателя Пянджского района Хатлонской области;

Шоиддинов Файзиддин Таваккалович — директор Нурекской ГЭС имени Т. Ульджабаева.

По многомандатному избирательному округу в городе Душанбе № 4:

Рустами Эмомали — Председатель города Душанбе;

Рахмон Дилшод Сафарбек — декан юридического факультета Таджикского национального университета;

Гулзода Махмадшох Курбонали — ректор Таджикского государственного медицинского университета;

Амонзода Илхом Темур — ректор Таджикского технологического университета;

Одилбекова Лола Киёбековна — заведующая отделом образования района Исмоили Сомони города Душанбе.

По многомандатному избирательному округу в городах и районах республиканского подчинения №5:

Ходжазода Фарзона Хамдам — заместитель председателя города Вахдат;

Акрамзода Рустам — председатель района Рудаки;

Джумазода Шарифджон — председатель города Гиссар;

Вализода Абдукодир Исуф — председатель города Турсунзаде;

Мукими Рахимджон Набизода — председатель Раштского района.

Напомним, Маджлиси Милли Таджикистана состоит из 33 членов, 25 из которых избираются косвенным голосованием на совместных собраниях народных депутатов областей, городов и районов страны, 8 членов верхней палаты парламента назначаются президентом.

Срок полномочий членов Маджлиси милли составляет 5 лет, деятельность Маджлиси милли является созывной.