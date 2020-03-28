[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На 28 марта число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 104

CentralAsia (UZ) -  На сегодняшний день количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 16 и составляет 104 человек, сообщил Минздрав РУз.

Шестеро из них выявлены из тех, кого 26 марта привезли на чартерном рейсе Москва–Ташкент и поместили на карантин, семь — кто 26 марта приехал на чартерном рейсе Стамбул–Ташкент и помещен на карантин, а трое находились в контакте с больными. Также за последние сутки умер один человек (мужчина).

Новости по теме:

print
  • Президент Трамп прокомментировал первое место США по зараженным коронавирусом
  • BBC: почему именно в Италии так много жертв от коронавируса?
  • В Узбекистане 7 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com