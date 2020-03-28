На 28 марта число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 104

CentralAsia (UZ) - На сегодняшний день количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 16 и составляет 104 человек, сообщил Минздрав РУз.

Шестеро из них выявлены из тех, кого 26 марта привезли на чартерном рейсе Москва–Ташкент и поместили на карантин, семь — кто 26 марта приехал на чартерном рейсе Стамбул–Ташкент и помещен на карантин, а трое находились в контакте с больными. Также за последние сутки умер один человек (мужчина).