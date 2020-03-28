В Казахстане подтверждены 193 случая заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области, передает Минздрав страны.

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На сегодняшний день в Казахстане подтверждены 193 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 107 случаев, г. Алматы – 57 случаев, г.Караганда - 4 случая, Жамбылской области - 3 случая, Атырауской области - 4 случая, Акмолинской области - 5 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 4 случая, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординская области - 1 случай.