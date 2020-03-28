В Москве умер четвертый пациент с коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Москве скончалась пациентка с подтвержденным результатом анализа на коронавирусную инфекцию. 56-летняя пациентка не имела одного легкого после перенесенного онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее была подтверждена левосторонняя пневмония. Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой, сообщает столичный департамент здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В России зарегистрировали 1036 случаев коронавируса. Ранее сообщалось о смертях трех пациентов с подтвержденным коронавирусом.