Число зараженных коронавирусом в Турции выросло в два раза за одну ночь. Всего 5698 зараженных

CentralAsia (CA) - За последние сутки в Турции зафиксированы еще 17 случаев смерти от коронавируса нового типа, общее число жертв заболевания в стране достигло 92 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

Число зараженных коронавирусом в Турции выросло больше чем в два раза за одну ночь.

«Диагноз COVID-19 был поставлен 2069 новым пациентам, общее количество подтвержденных случаев по стране возросло до 5698», - добавил он.

По его словам, 42 пациента были выписаны из больниц после выздоровления от опасного вируса, а 344 человека находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Он добавил, что за последние 24 часа было сделано 7533 теста на наличие коронавируса, а общее количество проведенных анализов превысило 47000.