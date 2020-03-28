Под Ташкентом в новую больницу на 10 тысяч коек начали помещать узбекистанцев на карантине (фото)
- Узбекистан, общество
- 13:46, 28 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Первые объекты строящейся карантинной зоны в Ташкентской области уже сданы в эксплуатацию. Сюда помещены 650 узбекистанцев, эвакуированных из-за рубежа.
Как сообщает пресс-служба Министерства строительства, первые лоты строящейся карантинной зоны в Юкоричирчикском районе были построены и сданы в эксплуатацию.
27 марта в эту больницу поступило 650 узбекистанцев, эвакуированных из-за рубежа.
Больница на 10 тысяч коек возводится в Юкоричирчикском районе Ташкентской области Для её строительства было выделено 55 гектаров земли.
Напомним, что на 28 марта в Узбекистане зарегистрировано 104 случая коронавируса и два случая смерти.