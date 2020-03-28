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  28 марта 2020
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Под Ташкентом в новую больницу на 10 тысяч коек начали помещать узбекистанцев на карантине (фото)

CentralAsia (UZ) -  Первые объекты строящейся карантинной зоны в Ташкентской области уже сданы в эксплуатацию. Сюда помещены 650 узбекистанцев, эвакуированных из-за рубежа.

Как сообщает пресс-служба Министерства строительства, первые лоты строящейся карантинной зоны в Юкоричирчикском районе были построены и сданы в эксплуатацию.

27 марта в эту больницу поступило 650 узбекистанцев, эвакуированных из-за рубежа.

Больница на 10 тысяч коек возводится в Юкоричирчикском районе Ташкентской области Для её строительства было выделено 55 гектаров земли.

Напомним, что на 28 марта в Узбекистане зарегистрировано 104 случая коронавируса и два случая смерти.

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