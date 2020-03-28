В России подтвердили еще 228 случаев заражения коронавирусом

- Азия и мир, общество
- 15:24, 28 марта 2020
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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России 228 подтвержденных случаев коронавируса в 26 регионах, в Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. За сутки по России полностью выздоровели 4 человека, сообщает оперштаб Москвы.
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Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. За весь период зафиксировано 4 летальных случая, выздоровело 49 человек.