[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России подтвердили еще 228 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России 228 подтвержденных случаев коронавируса в 26 регионах, в Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. За сутки по России полностью выздоровели 4 человека, сообщает оперштаб Москвы.

- Москва - 114
- Московская область - 36
- Санкт-Петербург - 11
- Краснодарский край - 8
- Республика Бурятия - 6
- Ивановская область - 5
- Ленинградская область - 4
- Свердловская область - 4
- Челябинская область - 4
- Красноярский край - 4
- Сахалинская область - 4
- Липецкая область - 3
- Тульская область - 3
- Калининградская область - 3
- Республика Татарстан - 3
- Нижегородская область - 3
- Чеченская республика - 2
- Оренбургская область - 2
- Новосибирская область - 2
- Брянская область - 1
- Костромская область - 1
- Смоленская область - 1
- Республика Адыгея - 1
- Пермский край - 1
- Саратовская область - 1
- Республика Крым - 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. За весь период зафиксировано 4 летальных случая, выздоровело 49 человек.

print
  • Коронавирус в Узбекистане: Инфицированных - 83, 1 - скончался
  • В этом году Монголия импортировала 6,2 миллиона защитных масок
  • В мире почти полмиллиона человек заразились коронавирусом, среди них есть и известные люди. Кто они? (список)



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com