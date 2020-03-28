В России подтвердили еще 228 случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России 228 подтвержденных случаев коронавируса в 26 регионах, в Москве зафиксирован один летальный случай. Впервые диагнозы поставлены в Адыгее, Костромской, Сахалинской и Смоленской областях. За сутки по России полностью выздоровели 4 человека, сообщает оперштаб Москвы.

- Москва - 114

- Московская область - 36

- Санкт-Петербург - 11

- Краснодарский край - 8

- Республика Бурятия - 6

- Ивановская область - 5

- Ленинградская область - 4

- Свердловская область - 4

- Челябинская область - 4

- Красноярский край - 4

- Сахалинская область - 4

- Липецкая область - 3

- Тульская область - 3

- Калининградская область - 3

- Республика Татарстан - 3

- Нижегородская область - 3

- Чеченская республика - 2

- Оренбургская область - 2

- Новосибирская область - 2

- Брянская область - 1

- Костромская область - 1

- Смоленская область - 1

- Республика Адыгея - 1

- Пермский край - 1

- Саратовская область - 1

- Республика Крым - 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 264 случая коронавируса в 62 регионах. За весь период зафиксировано 4 летальных случая, выздоровело 49 человек.