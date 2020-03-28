В Казахстане число зараженных коронавирусом превысило 200 человек

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 11:50 в Казахстане зарегистрированы еще 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Казахстана.

Общее количество зараженных достигло 204 человек, из них: в Нур-султане - 117, Алматы - 58, Караганда - 4, Жамбылская область - 3, Атырауская область - 4, Акмолинская область - 5, Шымкент - 2, Восточно-Казахстанская область - 2, Алматинская область - 4, Актюбинская область - 1, Северо-Казахстанская область - 1, Павлодарская область - 1, Мангистауская область - 1, Кызылординская область - 1.