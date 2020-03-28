Умерший в Ташкенте от коронавируса врач контактировал с первой пациенткой, прибывшей из Парижа

CentralAsia (UZ) - По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, по состоянию на 28 марта количество пациентов с коронавирусной инфекцией в стране составляет 104 человека.

Сообщается, что вторая жертва коронавируса в Узбекистане - мужчина - был врачом по профессии. Он скончался от коронавируса в возрасте 39 лет.

Умерший гражданин был в контакте с пациенткой, прибывшей из Парижа, у которой впервые зафиксировали COVID-19 на территории Узбекистана.

Как говорится в сообщении Минздрава, умерший мужчина изначально знал о своей болезни и пытался вылечить себя дома, не консультируясь с врачами и не сообщая о своей болезни.

26 марта он был доставлен в Научно-исследовательский институт эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний в Ташкенте. 27 марта его перевели в НИИ вирусологии, где он позже скончался.

«Сколько людей контактировали с этим пациентом, когда он находился дома, и сколько людей заразились этой болезнью, пока неизвестно», – говорится в сообщении Минздрава.