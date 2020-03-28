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  28 марта 2020
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В Казахстане за нарушение карантина за день 237 человек привлечены к ответственности, арестованы - 74

CentralAsia (KZ) -  По всему Казахстану 237 человек за день были привлечены к ответственности за нарушения карантина, 74 из них арестованы, сообщает zakon.kz со ссылкой на министра информации и общественного развития Казахстана Даурена Абаева.

«Мы видим как много людей игнорируют требования о самоизоляции. Например, вчера за один день 237 человек были привлечены к ответственности за нарушения режима карантина. 74 из них арестованы» - сказал Абаев.

По словам министра, на сегодня 1 899 человек находится на стационарном карантине.

«Более 6 тыс. человек были контактными. Из них 95% установлены. Мы находимся в той точке, когда распространение вируса может приобрести серьезные масштабы. В борьбе с вирусом мы потеряли нашу гражданку. В группе риска наши бабушки и дедушки. Даже если мы не боимся за себя, необходимо подумать о взрослых. На сегодня лучшая борьба от вируса – соблюдение карантина» - сказал он.

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