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  28 марта 2020
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BBC: Видеоблог — Как проходит первая карантинная неделя в Лондоне

CentralAsia (CA) -  Великобритания объявила карантин 23 марта, обязав всех жителей сидеть дома и выходить только в случае крайней необходимости. Корреспондент BBC Бен Тавенер записал видеоблог о том, как проходит первая карантинная неделя в Лондоне.

Он говорит, что буквально за неделю жизнь в Лондоне изменилась до неузнаваемости. В стране введены самые строгие в мирное время ограничения на личные свободы за современную историю Великобритании.

Бен Тавенер в своих видеоблогах будет рассказывать о том, как меняются жизнь и настроения людей в британской столице.

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