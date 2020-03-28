BBC: Видеоблог — Как проходит первая карантинная неделя в Лондоне
- Азия и мир, общество
- 17:53, 28 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Великобритания объявила карантин 23 марта, обязав всех жителей сидеть дома и выходить только в случае крайней необходимости. Корреспондент BBC Бен Тавенер записал видеоблог о том, как проходит первая карантинная неделя в Лондоне.
Он говорит, что буквально за неделю жизнь в Лондоне изменилась до неузнаваемости. В стране введены самые строгие в мирное время ограничения на личные свободы за современную историю Великобритании.
Бен Тавенер в своих видеоблогах будет рассказывать о том, как меняются жизнь и настроения людей в британской столице.