«Бiз бiргемiз»: Джеки Чан поддержал казахстанцев во время распространения коронавируса по всему миру (видео)

CentralAsia (KZ) - Актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Джеки Чан обратился к казахстанцам по поводу распространения коронавируса по всему миру. Об этом на своей странице в Instagram сообщил советник президента Казахстана Ерлан Карин.



«В конце февраля, когда в СМИ появилась новость, что якобы Джеки Чан госпитализирован с подозрением на коронавирус, многие информагентства обращались ко мне и просили выяснить достоверность информации.

Некоторые журналисты, и просто рядовые казахстанцы желали ему скорейшего выздоровления. Все это я тогда сообщил команде Джеки. Тогда же выяснилось, что новость была фейковой. Но, Джеки был тронут беспокойством о его здоровье казахстанцами. И вот на днях, со мной связались наши общие друзья в Китае и сообщили, что Джеки тоже хочет в ответ поддержать казахстанцев в это не простое для всех время. И, сегодня рано утром получил вот такое его видеообращение. Абсолютно согласен с Джеки, что перед любовью бессильны любые испытания», - подписал видео Ерлан Карин.