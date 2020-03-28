[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Бiз бiргемiз»: Джеки Чан поддержал казахстанцев во время распространения коронавируса по всему миру (видео)

CentralAsia (KZ) -  Актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Джеки Чан обратился к казахстанцам по поводу распространения коронавируса по всему миру. Об этом на своей странице в Instagram сообщил советник президента Казахстана Ерлан Карин.

«В конце февраля, когда в СМИ появилась новость, что якобы Джеки Чан госпитализирован с подозрением на коронавирус, многие информагентства обращались ко мне и просили выяснить достоверность информации.

Некоторые журналисты, и просто рядовые казахстанцы желали ему скорейшего выздоровления. Все это я тогда сообщил команде Джеки. Тогда же выяснилось, что новость была фейковой. Но, Джеки был тронут беспокойством о его здоровье казахстанцами. И вот на днях, со мной связались наши общие друзья в Китае и сообщили, что Джеки тоже хочет в ответ поддержать казахстанцев в это не простое для всех время. И, сегодня рано утром получил вот такое его видеообращение. Абсолютно согласен с Джеки, что перед любовью бессильны любые испытания», - подписал видео Ерлан Карин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В конце февраля, когда в СМИ появилась новость, что якобы Джеки Чан госпитализирован с подозрением на коронавирус, многие информагентства обращались ко мне и просили выяснить достоверность информации. Некоторые журналисты, и просто рядовые казахстанцы желали ему скорейшего выздоровления. Все это я тогда сообщил команде Джеки. Тогда же выяснилось, что новость была фейковой. Но, Джеки был тронут беспокойством о его здоровье казахстанцами. И вот на днях, со мной связались наши общие друзья в Китае и сообщили, что Джеки тоже хочет в ответ поддержать казахстанцев в это не простое для всех время. И, сегодня рано утром получил вот такое его видеообращение. Абсолютно согласен с Джеки, что перед любовью бессильны любые испытания) @jackiechan #bizbirgemiz #coronavirus #qazaqstan #kazakhstan

Публикация от Erlan Karin (@erlankarin2019)28 Мар 2020 в 4:03 PDT

print
  • «Бiз бiргемiз»: Джеки Чан поддержал казахстанцев во время распространения коронавируса по всему миру (видео)
  • Сын президента Таджикистана стал сенатором страны
  • В Казахстане еще трое заразились коронавирусом. Всего 124 зараженных



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com