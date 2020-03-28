Под Ташкентом в новой карантинной зоне откроют ещё 560 койко-мест

CentralAsia (UZ) - 28 марта ещё 560 мест для узбекистанцев, прибывающих на родину из-за рубежа, откроются в строящейся карантинной зоне в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Об этом сообщило Министерство строительства Узбекистана.

Проводятся все необходимые коммуникационные системы. Строительство карантинной зоны продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 марта 650 узбекистанцев уже были помещены в эту карантинную зону.

Карантинная часть охраняется военными, отметили в министерстве.