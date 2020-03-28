[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Под Ташкентом в новой карантинной зоне откроют ещё 560 койко-мест

CentralAsia (UZ) -  28 марта ещё 560 мест для узбекистанцев, прибывающих на родину из-за рубежа, откроются в строящейся карантинной зоне в Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Об этом сообщило Министерство строительства Узбекистана.

Проводятся все необходимые коммуникационные системы. Строительство карантинной зоны продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 марта 650 узбекистанцев уже были помещены в эту карантинную зону.

Карантинная часть охраняется военными, отметили в министерстве.

print
  • В Казахстане обнаружены еще 4 случая заражения коронавирусом. Всего зараженных 208
  • В Казахстане число зараженных коронавирусом достигло 135 человек
  • Девушка Джеймса Бонда вылечилась от коронавируса



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com