Какая страна является самой подготовленной к пандемии коронавируса?

CentralAsia (CA) - Нигерия является самой подготовленной к пандемии коронавируса страной, передает египетское издание NoonPost. Перевод статьи подготовило ИноСми.

В течение нескольких недель, пока коронавирус распространялся во множестве стран мира, ситуация в Африке оставалась стабильной, особенно в государствах южнее Сахары. Однако, в конце концов, вирусу удалось проникнуть и в этот регион: сегодня в 40 из 54 африканских стран в общей сложности насчитываются почти 1000 случаев заражения. Остальные государства в это время остаются нетронутыми эпидемией, что представляет собой большую загадку для исследователей по всему миру. Пока одни не могут объяснить ситуацию, другие видят причину в отсутствии большого потока граждан, перемещающихся между Африкой и Китаем, хотя вряд ли дело в этом, так как некоторые авиакомпании до сих пор осуществляют рейсы в Китай.

По мнению ряда экспертов, африканский климат является главной причиной того, что вирус обходит этот континент. Среди сторонников этой точки зрения можно выделить профессора Яздан Язданпане (Yazdan Yazdanpaneh), главу отдела инфекционных заболеваний в Больнице Биша в Париже. Как полагает профессор, африканские страны устойчивы перед лицом эпидемий в отличие от большинства стран мира, охваченных коронавирусом в настоящее время. Западноафриканские страны предпринимают огромные усилия по борьбе с эпидемиями, так что имеют большой накопленный опыт в этой области. Достаточно упомянуть лихорадку Эбола, затронувшую многие страны, и Нигерия была в их числе. Страна имеет уникальный опыт борьбы с этой эпидемией, став примером для всех государств. Возможно, нам нужно изучить ее опыт и извлечь из него пользу.

Мониторинг и решительность. Секрет успеха Нигерии в сдерживании Эболы

В 2014 году мужчина из Либерии, на тот момент эпицентра эпидемии Эболы, стал переносчиком инфекции в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии. За несколько недель этот человек инфицировал почти 20 человек в двух разных городах, а через несколько дней после этого 8 из них погибли. Тем не менее нигерийские власти решили действовать незамедлительно и разработали план, на первом этапе которого было необходимо протестировать семьи пострадавших.

На втором этапе, в координации со Всемирной организацией здравоохранения, «Врачами без границ» и экспертами международного уровня, ей удалось проследить цепочку контактов зараженных лиц, число которых достигло почти 900 человек, и распределить их среди 18 групп медицинских работников и добровольцев. Каждая группа отслеживала перемещения всех, кто имел контакты с инфицированными, и проводилась дезинфекция всех объектов, где они находились.

Диагностика вируса Эбола и коронавируса различается. Однако в Нигерии первыми были заражены девять медицинских работников, после чего Министерство здравоохранения немедленно приняло меры и объявило чрезвычайное положение. Кроме того, был создан Центр управления инцидентами, который впоследствии стал Центром чрезвычайных операций, благодаря работе которого эпидемию в Нигерии удалось сдержать на раннем этапе.

Можно сказать, что министерство здравоохранения Нигерии сыграло главную роль в преодолении кризиса, начав с запуска крупной информационной кампании, в которую были вовлечены самые разные средства массовой информации, включая телевидение, радио, Интернет и телефонные рассылки. Власти активно использовали социальные сети, такие как Фейсбук и Твиттер, для мобилизации и информирования нигерийских граждан о существующих угрозах. Более того, они привлекли к этой кампании бизнесменов и других влиятельных лиц, имеющих возможность помочь обществу в данной ситуации.

Правительство смогло аккумулировать достаточно средств, персонала и препаратов у государственных партнеров, международных организаций и НПО, чтобы немедленно остановить эпидемию. Страна была абсолютно к ней не готова, но решила проблему на начальной стадии.

Нигерия решительно действовала на международном уровне, что позволило ей быстро выявлять новые случаи заболевания. После получения списков всех контактов потенциально зараженных лиц, власти немедленно ставили их под пристальное наблюдение и принимали рекомендованные международными организациями меры, начиная с самоизоляции и заканчивая строгим карантином.

Местные власти создали группу из 150 человек, в задачи которой входило отслеживание каждого потенциально зараженного человека. Группа совершила около 19 тыс. прямых визитов к гражданам, в ходе которых их проверяли на наличие симптомов лихорадки Эбола. Все это происходило в чрезвычайно сложных обстоятельствах, поскольку в странах третьего мира заражение такими заболеваниями считается своего рода стигмой. По этой причине государство не бросило своих граждан.

При наличии симптомов человека помещали в больницу, где далее проводились анализы. После подтверждения заражения вирусом Эбола пациента немедленно переводили в другой центр, предназначенный для лечения лихорадки. Если же тесты некоторых пациентов демонстрировали отрицательный результат, но схожие симптомы сохранялись, они должны были находиться в больнице отдельно от зараженных вирусом до полного исчезновения симптомов.

Большой опыт борьбы с эпидемиями помог нигерийским властям быстро отреагировать на ситуацию вокруг вспышки коронавируса. Как известно, страна запретила своим гражданам поездки в 13 стран, где началась эпидемия нового коронавируса. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Китай, Япония, Иран, Швейцария, Норвегия, Нидерланды, Франция, Южная Корея, Германия, Италия и Испания.

Зарубежные поездки должностных лиц страны также были запрещены, а после выявления 9 случаев заболевания коронавирусом в стране были отменены все запланированные спортивные мероприятия. Пока ряд арабских стран планирует ужесточить меры по борьбе с эпидемией только после смерти сотен граждан, нигерийские власти не стали ждать большого числа жертв. Они начали действовать после первого летального исхода в условиях высокой прозрачности и несмотря на скромное общее число зараженных. Нигерийский центр по контролю за заболеваниями сообщил подробности. Так, 67-летний мужчина, вернувшийся в страну после поездки в Великобританию (в целях лечения), страдал хроническими заболеваниями, включая множественную миелому и диабет, и проходил химиотерапию. Как заявили власти, с умершим контактировали 40 человек, и все они будут помещены на карантин.

Какой урок нужно вынести?

Важно то, что ответные меры соответствующих нигерийских учреждений имели образцовый характер, включая тщательную диагностику на всех уровнях, непрерывное обучение медицинских работников, развитие инфраструктуры и убежденность в необходимости серьезно относиться к системе здравоохранения.

Также должны быть ужесточены стандарты по обеспечению безопасности медицинских работников, работающих с инфицированными гражданами, и усилены механизмы контроля за пациентами в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Медицинские работники должны следовать всем правилам безопасности при работе с больными, особенно во время осмотров, так как в некоторых странах плохо подготовленные специалисты очень подвержены заражению и им не удается выполнить свои основные обязанности. Вместо этого они заболевают, заражают членов своих семей и легко подвергаются панике из-за отсутствия развитых институциональных связей с учреждениями в области здравоохранения. Нужно действовать быстро с самого начала, а профессионализм и научная работа могут замедлить распространение вируса, пока им не будут охвачены все арабские страны!