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  28 марта 2020
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В Казахстане обнаружены еще 4 случая заражения коронавирусом. Всего зараженных 208

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20:25 в Казахстане зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией в Карагандинской области - 3 случая и в Атырауской области - 1, сообщает Минздрав Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтверждены 208 случаев, из них в Нур-Султане – 117 случаев, Алматы – 58, Карагандинской области - 7, Атырауской области - 5, Акмолинской области - 5, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2,
Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 4, Актюбинской области - 1, Северо - Казахстанской области - 1, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординская области - 1 случай.

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