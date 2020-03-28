В России разработали препарат для лечения коронавируса
- Азия и мир, общество
- 20:49, 28 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Федеральное медико-биологическое агентство представило препарат для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу агентства.
В сообщении отмечается, что научно-производственный центр «Фармзащита» разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта.
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких», - сказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
Она подчеркнула, что это обеспечит эффективное лечение пациентов с COVID-19 различной степени тяжести.
Кроме того, на основе мефлохина ведется разработка эффективной и безопасной схемы профилактики коронавируса, уточнили в пресс-службе.
Разработки предлагается включить в методические рекомендации Минздрава.