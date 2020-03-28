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  28 марта 2020
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Количество инфицированных вирусом в мире превысило 600 тыс. человек

CentralAsia (KZ) -  Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире в настоящее время превысило 600 000, согласно данным Университета Джона Хопкинса. Однако во многих странах, в том числе в Великобритании, в настоящее время проводится тестирование только наиболее серьезных случаев. «Однако истинная распространенность инфекций, вероятно, будет намного выше», - пишет Гардиан.

Согласно интерактивной карте университета, 601 478 человек заражены Covid-19 и 27 862 человек умерли. Как минимум 131 826 человек выздоровели.

В США зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных инфекций - 104 837, за ним следуют Италия с 86 498 и Китай с 81 948.

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