Количество инфицированных вирусом в мире превысило 600 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире в настоящее время превысило 600 000, согласно данным Университета Джона Хопкинса. Однако во многих странах, в том числе в Великобритании, в настоящее время проводится тестирование только наиболее серьезных случаев. «Однако истинная распространенность инфекций, вероятно, будет намного выше», - пишет Гардиан.

Согласно интерактивной карте университета, 601 478 человек заражены Covid-19 и 27 862 человек умерли. Как минимум 131 826 человек выздоровели.

В США зарегистрировано наибольшее количество подтвержденных инфекций - 104 837, за ним следуют Италия с 86 498 и Китай с 81 948.