В Казахстане зарегистрированы еще 20 зараженных коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 22:00 в Казахстане зарегистрированы еще 20 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур-Султан - 18 случаев, в Алматы - 1, в Акмолинской области - 1.



На сегодняшний день в стране подтверждены 228 случаев, из них в Нур-Султане – 135 случаев, Алматы – 59 случаев, Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 5 случаев, Акмолинской области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 4 случая, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординская области - 1 случай.