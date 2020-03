Карантин в Индии: тысячи безработных возвращаются в родные села пешком

CentralAsia (KZ) - По сообщению Франс-пресс, тысячи трудящихся-мигрантов в Индии, оставшихся без работы и без денег в результате карантина в стране, преодолевают пешком большие расстояния назад к своим родным деревням. В стране приостановлены все транспортные перевозки, за исключением важных перевозок.

Перед закрытием страны огромное количество людей забили поезда и автобусы, пытаясь вернуться домой в стране с населением 1,3 миллиарда. Многие мигранты оказались в затруднительном положении.



«Вместо того, чтобы умереть от голода, мы решили идти пешком», - сказал Дилипджи Тхакор, который работал в торговом центре в Ахмедабаде, штат Гуджарат. Торговый центр сейчас закрылся и он идет домой.

Thousands of labourers are now walking from Delhi to UP (NH9- Delhi -Meerut road). Numbers have swelled to several thousands during the last couple of hours, says my friend, @deepangshu who shot this video from an apartment in Indirapuram. pic.twitter.com/NNtXFmyiDk — Shantanu N Sharma (@shantanunandan2) March 27, 2020