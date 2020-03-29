Карантин в Индии: тысячи безработных возвращаются в родные села пешком

CentralAsia (KZ) - По сообщению Франс-пресс, тысячи трудящихся-мигрантов в Индии, оставшихся без работы и без денег в результате карантина в стране, преодолевают пешком большие расстояния назад к своим родным деревням. В стране приостановлены все транспортные перевозки, за исключением важных перевозок.

Перед закрытием страны огромное количество людей забили поезда и автобусы, пытаясь вернуться домой в стране с населением 1,3 миллиарда. Многие мигранты оказались в затруднительном положении.



«Вместо того, чтобы умереть от голода, мы решили идти пешком», - сказал Дилипджи Тхакор, который работал в торговом центре в Ахмедабаде, штат Гуджарат. Торговый центр сейчас закрылся и он идет домой.