Швеция решила бороться вирусом методом выработки коллективного иммунитета. Насколько сильно она рискует?

Полный ресторан в Стокгольме, 26 марта

CentralAsia (KZ) - Статья «В борьбе с коронавирусом в Скандинавии Швеция стоит особняком» была напечатана в газете «Нью-Йорк Таймс» 28 марта, 2020 года.

Страна привлекла к себе всеобщее внимание неортодоксальным подходом, в то время как ее соседи ввели обширные ограничения.

Когда коронавирус проник в скандинавские страны, Норвегия и Дания взялись за обширные ограничения, чтобы остановить вспышку. Швеция, их соседка, пошла по совершенно иному пути.

В то время как Дания и Норвегия закрыли свои границы, рестораны и лыжные трассы и сказали всем студентам оставаться дома, Швеция закрыла только свои средние школы и колледжи, оставила свои дошкольные учреждения, начальные школы, пабы, рестораны и границы открытыми и не налагает никаких ограничений на катание на лыжах.

Фактически, Швеция осталась открытой для бизнеса, в то время как другие страны за пределами Скандинавии набросились на вспышку с различными мерами, амбициозными в их масштабах и охвате.

Подход Швеции поднял вопрос о том, является ли это азартной игрой с болезнью, Covid-19, от которой нет лекарства или вакцины, или же ее тактика будет рассматриваться как хитрая стратегия по борьбе с таким злом, которое опустошило миллионы рабочих мест и вызвало беспрецедентную глобальную блокировку в мирное время.

К субботе в Норвегии с населением 5,3 миллиона человек было зарегистрировано более 3770 случаев коронавируса и 19 случаев смерти. В Дании с населением 5,6 миллиона человек зарегистрировано 2200 случаев и 52 смертельных случая. В Швеции с 10,12 млн. населением зарегистрировано более 3060 случаев и 105 смертей.

Недавний заголовок в датской газете «Политикен» заключает в себе вопрос о рикошете вокруг Европы: «Неужели Швеция не воспринимает всерьез?».

Нет никаких свидетельств того, что шведы недооценивают чудовищность этой болезни, распространяющейся по всему миру. Лидер страны и представители здравоохранения подчеркнули важность мытья рук, социальной дистанции и защиты людей старше 70 лет, ограничивая контакты с ними.

Но загляните в любое кафе в столице, Стокгольме, и можно увидеть группы из двух или более людей, обедающих и наслаждающихся капучино. Детские площадки полны бегущих, кричащих детей. Рестораны, спортивные залы, торговые центры и лыжные трассы поредели, но все еще работают.

Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил в интервью, что шведская стратегия основана на науке, и сводится к следующему: «Мы пытаемся достаточно замедлить распространение, чтобы мы могли справиться с приходящими пациентами».

По словам г-на Тегнелла, подход Швеции апеллирует к сдержанности и чувству ответственности общества. «Так мы работаем в Швеции. Вся наша система борьбы с инфекционными заболеваниями основана на добровольных действиях. Система иммунизации является полностью добровольной и имеет 98-процентный охват », - пояснил он.

«Вы даете им возможность делать то, что лучше в их жизни», - добавил он. «Это работает очень хорошо, в соответствии с нашим опытом».

Метод Швеции противоречит более строгим стратегиям большинства других стран. Индия пытается посадить на карантин 1,3 миллиарда человек. В Германии запрещено собираться двум и более человек, кроме членов семьи. Во Франции жителей просят заполнить форму с указанием цели каждого выхода на улицу и каждая поездка требует новой формы. Британия развернула полицейских, чтобы напомнить жителям оставаться дома.

Тем не менее, хотя Швеция может показаться чем-то особенным в Скандинавии и большей части мира, еще слишком рано говорить о том, даст ли ее подход те же результаты, что и в других странах. И шведские власти могут все же принять более решительные меры по мере роста числа госпитализаций.

Объясняя нынешнюю стратегию Швеции, эксперты указывают на другие основные факторы: по словам историка Ларса Трагарда, в стране высокий уровень доверия, а строгий закон в Конституции запрещает правительству вмешиваться в дела административных органов, такие как Агентство общественного здравоохранения.

«Поэтому вам не нужно микроуправлять или контролировать поведение на личном уровне с помощью запретов или угроз санкций, штрафов или тюремного заключения», - сказал г-н Трагард в телефонном интервью. «Такова особенность Швеции, отличается даже от Дании и Норвегии».

Правительство отложило рекомендации Агентства по борьбе с вирусом, который заразил более 600 000 человек и убил более 27 000 во всем мире к субботе. Если бы агентство здравоохранения заявило, что закрытие границ и закрытие всего общества - лучший путь, правительство, скорее всего, прислушается.

Г-н Трагард сказал, что уровень доверия шведов проявляется и по-другому: граждане не только доверяют государственным учреждениям и правительственным учреждениям и наоборот, но и среди граждан существует высокое социальное доверие.

Это очевидно в подходе страны к вирусу. Норвегия не полностью закрыла свою 1000-мильную сухопутную границу со Швецией, но большинство людей, возвращающихся из-за границы, должны войти в двухнедельный карантин (кроме оленеводов жителей приграничной зоны). Финляндия закрыла границы своего самого густонаселенного региона - с 1,7 миллионов человек и включает в себя столицу Хельсинки – на три недели.

Норвегия ограничивала группы на открытом воздухе не более чем пятью людьми, и те, кто в помещении, должны держаться на расстоянии более шести футов (кроме родственников). Дания закрыла свои границы, отправила государственных служащих домой с зарплатой и призвала всех других работников работать из дома. Здесь закрыты ночные клубы, бары, рестораны, кафе и торговые центры, а также запрещены собрания более 10 человек на открытом воздухе.

Швеция изначально запретила собрания в 500 человек.

В начале вспышки, некоторые организаторы мероприятия предложили, что они попытаются обойти ограничение толпы, продавая 499 билетов (это прекратилось, когда случаи Covid-19 были подтверждены среди сотрудников)

Г-н Тегнелл, государственный эпидемиолог, сказал, что запреты не работают: «Люди находят способы обойти правила».

Он также сказал, что не считает Швецию индивидуалистом и не понимает стратегию своих соседей. «Закрытие границ на данном этапе пандемии, когда почти во всех странах есть случаи, для меня не имеет особого смысла», - сказал он. «Это не болезнь, которая исчезнет в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Мы не на этапе сдерживания. Мы находимся в стадии смягчения».

Но он также сказал, что закрытие школ не исключено.

Нидерланды, которые к субботе сообщили о более чем 9700 случаях заражения вирусом и 639 случаях смерти, применяют аналогичный подход как и в Швеции. 16 марта премьер-министр Марк Рютте заявил, что его страна с 17,1 млн. населением выбирает «контролируемое распространение» среди групп с наименьшим риском заболевания. Он утверждал, что было слишком поздно закрывать страну «полностью».



Большинство шведов, 52 процента, поддерживают меры по сдерживанию распространения вируса, согласно опросу, проведенному газетой Svenska Dagbladet и опубликованному во вторник. Но 14 процентов сказали, что слишком мало внимания уделяется общественному здравоохранению, чтобы принести пользу экономике.



Растет беспокойство, поскольку шведы готовятся к поездке в свои загородные дома и на горнолыжные склоны к Пасхе, хотя агентство здравоохранения попросило граждан пересмотреть такие поездки. (Норвегия объявила «запрет дач», чтобы жители не ехали в свои загородные дома.)

Даже премьер-министр Дании Метте Фредриксен в понедельник предупредил о своем соседе: «Не езжайте на лыжные каникулы в Швецию!»

На прошлой неделе кластер вспышки коронавируса был обнаружен на вечеринке на горнолыжной базе в шведском альпийском центре, Аре. Чиновники закрыли воздушный трамвай и гондолу, а также бары и ночные клубы. Сотни случаев Covid-19 в Скандинавии произошли от отдыхающих, возвращающихся из лыжных поездок в Италию - которая имеет большинство случаев в Европе - и в Австрию.

Теперь в социальных сетях есть петиция, чтобы закрыть горнолыжные базы.

Некоторые шведы предполагают, что их страна отклоняется от реакции большинства других стран на повышение коллективного иммунитета, излишне рискуя жизнями.

Агентство здравоохранения отрицает это.

Между тем кривая заражения в Швеции начала резко расти, и в пятницу правительство ужесточило лимит на толпы не более чем до 50 человек.



Некоторые жители, такие как Элизабет Хатлем, отельер, рассуждает о шведском подходе. Она благодарна, что может держать свой бизнес открытым. Но ей и ее партнеру не нравится отправлять своих шестерых детей в школу в условиях пандемии.



«Для нас полная блокировка - это катастрофа», - сказала она. «Но я боюсь, что в какой-то момент Швеция взорвется. Я чувствую, что живу в огромном эксперименте, и меня никогда не спрашивали, хочу ли я в нем участвовать».