В Узбекистане число заболевших коронавирусом увеличилось на 29 и достигло 133

CentralAsia (UZ) - На утро 29 марта количество выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 29 человек и достигло 133.

По сообщению начальника Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля, главного государственного санитарного инспектора Нурмата Отабекова, количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 29 и составило 133 человека.

По состоянию на 10:00 29 марта у 19 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 4 – находятся в тяжелом состоянии, 4 – находятся в относительно тяжелом состоянии, 7 человек полностью выздоровели и сегодня их переведут в реабилитационный центр.

Напомним. что число смертей от коронавируса в Узбекистане составляет 2 человека.