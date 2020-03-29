В США от коронавируса скончался младенец

CentralAsia (CA) - Департамент здравоохранения штата Иллинойс объявил о первой известной детской смерти от Covid-19 в штате.

Губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Притцкер сказал, что в настоящее время проводится расследование, чтобы определить причину смерти и наличие других проблем со здоровьем у ребенка, которому не исполнилось и года.

Доктор Нгози Эзике, директор Департамента здравоохранения штата Иллинойс, сказал: «В настоящее время проводится расследование, чтобы установить причину смерти. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение этого смертельного вируса. Если не для того, чтобы защитить себя, но чтобы защитить окружающих».

Дети редко заражаются коронавирусом. Риск заразиться статистически выше у пожилых людей и у людей с другими проблемами со здоровьем. В большинстве случаев вирус вызывает легкие или умеренные симптомы, которые могут включать жар и кашель, но также и легкие случаи пневмонии, иногда требующие госпитализации.

Дети составляют небольшую долю зарегистрированных случаев коронавируса во всем мире. Статья, опубликованная китайским исследователем в Медицинском журнале Новой Англии, сообщала о смерти 10-месячного ребенка с Covid-19. У младенца была непроходимость кишечника и недостаточность других органов. Он умер через четыре недели после госпитализации.

Другое исследование, опубликованное в журнале «Педиатрия», выявило 2100 инфицированных детей в Китае и отметило одну смерть - 14-летнего ребенка. Исследование показало, что менее 6% инфицированных детей серьезно заболели.