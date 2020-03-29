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  29 марта 2020
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Открыта новая воздушная линия между Монголией и Тувой

CentralAsia (MNG) -  

Монгольская частная авиакомпания «Hunnu Air» открыла авиарейс по маршруту «Улаангом-Кызыл-Улаангом», которые будут выполняться самолетами этой авиакомпании.
Новый маршрут позволит гражданам Монголии и РФ быстро и беспрепятственно летать между двумя регионами.
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Аэропорт «Цагаан Дэглий» находится в городе Улаангом, в административном центре аймака Увс. Город расположен в 120 км к югу от границы с Россией. В городе расположено представительство российской Республики Тыва, в столице которой Кызыле, в свою очередь, находится представительство аймака Увс.

Аэропорт «Кызыл» — региональный аэропорт федерального значения, расположен в шести километрах к юго-западу от города Кызыла. Начиная с 2013 года организовано регулярное авиасообщение с Красноярском, Новосибирском, а также с труднодоступными населёнными пунктами тувинской республики.

Hunnu Air («Хунну Эйр») — монгольский авиаперевозчик, специализирующий на осуществлении пассажирских рейсов внутри национальной территории, в РФ и КНР с 2011 года. Hunnu Air оперирует из главного аэропорта Улан-Батора «Буянт-Ухаа».
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