Открыта новая воздушная линия между Монголией и Тувой

CentralAsia (MNG) -

Монгольская частная авиакомпания «Hunnu Air» открыла авиарейс по маршруту «Улаангом-Кызыл-Улаангом» , которые будут выполняться самолетами этой авиакомпании.

Новый маршрут позволит гражданам Монголии и РФ быстро и беспрепятственно летать между двумя регионами.

Аэропорт «Цагаан Дэглий» находится в городе Улаангом, в административном центре аймака Увс. Город расположен в 120 км к югу от границы с Россией. В городе расположено представительство российской Республики Тыва, в столице которой Кызыле, в свою очередь, находится представительство аймака Увс.





Аэропорт «Кызыл» — региональный аэропорт федерального значения, расположен в шести километрах к юго-западу от города Кызыла. Начиная с 2013 года организовано регулярное авиасообщение с Красноярском, Новосибирском, а также с труднодоступными населёнными пунктами тувинской республики.



