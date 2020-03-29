В Казахстане подтверждены еще 14 зараженных коронавирусом. Всего зараженных — 265

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 14:40 в Казахстане зарегистрированы еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане 11 случаев, Алматы — 3 случая, сообщает Министерство здравоохранения Казахстана.



На сегодняшний день в стране подтверждены 265 случаев, из них в Нур-Султане – 162 случая, Алматы – 67, Карагандинской области - 7, Атырауской области - 6, Акмолинской области - 6, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 4, Актюбинской области - 1, Северо - Казахстанской области - 1, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 2.