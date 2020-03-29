Эксперты рассказали, почему в Таджикистане не вводится карантин из-за коронавируса

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CentralAsia (TJ) - Таджикистан входит в ряд стран, где коронавирус еще не обнаружили. Asia-Plus собрал мнения экспертов, о том почему в Таджикистане не вводят в качестве превентивной меры режим карантина и надо ли его вообще вводить.

Большинство экспертов высказались, что лучше преждевременно принять меры, чем бороться с тяжелыми последствиями.

По мнению аналитика Абдумалика Кадырова, карантин не объявили, чтобы население не впадало в панику.

«В случае введения карантина надо будет освободить предпринимателей и и предприятия от налогов на этот период. По примеру других государств наше правительство должно будет разработать программу поддержки бизнеса в период карантина и кризиса после пандемии», - говорит Кадыров.

По мнению главы Социал-демократической партии Таджикистана Рахматилло Зойирова, из-за карантина в стране сильно пострадают население и предприниматели.

«Окончательно искоренить вирус в ближайшее время не удастся, наоборот вирус будет мутировать. Во избежание тяжелых последствий Таджикистану надо осуществлять действующие меры против пандемии. Но от карантина могут пострадать население, предприниматели, предприятия, так как правительство не готово погашать убытки предпринимателей или сохранять зарплату работников, когда они не работают. Поэтому лучшая мера для нас — самоизоляция. Для этого нужно проводить разъяснительные работы среди населения», - считает он.

Он отметил, что практически все пути для завоза вируса в Таджикистан закрыты и организм населения страны стрессоустойчивый.



«В Таджикистане есть некоторые плюсы: населения свыше 65 лет мало, туризм развит слабо. Также, я думаю, в плохих медицинских и санитарных условиях нашей страны иммунная система населения привыкла к стрессам и не сразу подаётся вирусам, в том числе коронавирусу», - сказал Зойиров.



Таджикский режиссер Барзу Абдураззаков, который находится в Алматы, сравнил меры по предотвращению коронавируса в Таджикистане и в Казахстане.

«Наблюдая издалека за ситуацией в Таджикистане, за тем, как в эти крайне опасные для мира дни беспечна наша страна, поражаюсь не только я, но и все, кто, как и я, находятся в режиме либо карантина, либо чрезвычайного положения. Здесь в Алматы с 28 марта вводится ЧС, улицы пусты, в подъездах и улицах производят дезинфекцию. Но Таджикистан всё никак не может протрезветь... Это непростительная глупость и преступная халатность. Почему так?», - задаётся вопросом он.



По его словам, такое отношение связано с тотальной некомпетентностью тех, кто отвечает за здоровье и безопасность наших сограждан.



«Некомпетентность является главной угрозой в нашей стране, чем сам вирус, чем любой природный катаклизм, чем любая беда…»,- говорит режиссёр.



«На всякого рода праздники картошки и атласа тратятся миллионы, попросту уничтожаются финансовые запасы, не учитывая, что через максимум месяц, беда постучится и в наши двери и тогда не будет необходимых средств для спасения от неизбежной, повторяю, неизбежной беды. Кто тогда вспомнит о тех миллионах, которые уничтожены на массовки и декорации, которые, уверен, уже где-то пылятся и нужны только на дрова»,- говорит Абдураззаков.



Таджикский журналист Раджаби Мирзо считает, что, возможно, карантин не объявили из-за празднования Нооруза.



«Власти заявляют, что в этом нет необходимости, так как не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом в Таджикистане. Но мы видим, что даже развитые страны не защищены от этой болезни, а безразличие усугубляет ситуацию. Возможно, не объявили карантин из-за празднования Навруза. Я думаю, в ближайшие дни в Таджикистане будет объявлен карантин в соответствии с требованиями международных организаций, таких как ВОЗ»,- сказал Раджаб Мирзо.

Он отметил, что мир уже с декабря прошлого года борется скороновирусом, в Таджикистане же тратят огромные деньги на праздники, а беда может «постучаться уже через месяц» «На всякого рода праздники картошки и атласа тратятся миллионы, попросту уничтожаются финансовые запасы, не учитывая, что через максимум месяц, беда постучится и в наши двери и тогда не будет необходимых средств для спасения от неизбежной, повторяю, неизбежной беды. Кто тогда вспомнит о тех миллионах, которые уничтожены на массовки и декорации, которые, уверен, уже где-то пылятся и нужны только на дрова?!»,- говорит Абдураззаков. Таджикский журналист Раджаби Мирзо считает, что, возможно, карантин не объявили из-за празднования Навруза. Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/opinion/20200329/pochemu-v-tadzhikistane-ne-vvodyat-karantin-iz-za-koronavirusa

В то время как соседние страны из-за распространения коронавируса вводят режим ЧС, комендантский час, карантин, Таджикистан пока таких мер не принимает. Мы пока в числе стран, где ещё нет коронавируса и не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/opinion/20200329/pochemu-v-tadzhikistane-ne-vvodyat-karantin-iz-za-koronavirusa