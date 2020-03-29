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  29 марта 2020
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Китайский миллиардер Джек Ма окажет помощь Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану для борьбы с COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Фонд миллиардера Джека Ма и Фонд Alibaba объявили об отправке основных предметов медицинского назначения Узбекистану, Казахстану, Кыргызстану и еще четырём странам, сообщает Reuters.

Как отмечается, эти фонды направят помощь в семь стран: Узбекистан, Бутан, Индию, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Вьетнам. Они получат 1,7 миллиона медицинских масок масок, 165000 тестовых наборов, а также защитную одежду и медицинское оборудование, включающее вентиляторы и лобные термометры.

Ожидается, что груз с гуманитарной помощью поступит в ближайшее время.

Джек Ма - известный китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group, - лидирующей международной платформы оптовых закупок.

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