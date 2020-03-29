Китай заявил об окончании эпидемии коронавируса в стране

По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 тыс. случаев заражения, 75,4 тыс. пациентов выздоровели, 3,3 тыс. скончались.

В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Позже специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов.

Среди главных его симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка и повышенная температура. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин.