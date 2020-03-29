Китай заявил об окончании эпидемии коронавируса в стране

- Азия и мир, общество
- 16:37, 29 марта 2020
- Просмотров: 8240 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Распространение коронавируса на территории Китая удалось остановить, сообщает РИА новости со ссылкой на официального представителя госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэна.
«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше 3 тыс», - сказал он на брифинге.
В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Позже специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов.
Среди главных его симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание, одышка и повышенная температура. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин.
Согласно статистике ВОЗ, всего коронавирусом заболели более 677,6 тыс. человек, 31,7 тыс. скончались, 146,2 тыс. вылечились.