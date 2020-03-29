В Казахстане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 16:35 в Казахстане зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией, в Западно-Казахстанской области, сообщает Минздрав Казахстана.



На сегодняшний день в стране подтверждены 267 случаев, из них в Нур-Султане – 162 случая, Алматы – 67, Карагандинской области - 7, Атырауской области - 6, Акмолинской области - 6, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 4, Актюбинской области - 1, Северо - Казахстанской области - 1, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 2, Западно-Казахстанской области - 2.