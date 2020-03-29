В России за сутки 270 человек заразились коронавирусом. Всего зараженных — 1534

CentralAsia (CA) - В России количество зараженных коронавирусной инфекцией составило 1534 человека, за минувшие сутки заразились 270 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.

По всей России умерло 8 пациентов.

На официальном сайте мэрии города Москвы размещено обращение мэра Сергея Собянина:

«Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве.

Не застрахован никто. Пример итальянских и испанских городов, того же Нью-Йорка, где ежедневно умирают десятки и сотни человек, у всех перед глазами. Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине - соблюдайте безопасную дистанцию», - пишет мэр.