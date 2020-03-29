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  29 марта 2020
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В Казахстане еще 4 человека заразились коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 17:55 в Казахстане зарегистрировано еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султан. Об этом сообщает Минздрав Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтвержден 271 случай, из них в Нур-Султане – 166 случаев, Алматы – 67 случаев, Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 6 случаев, Акмолинской области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 4 случая, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая.

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